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Kayseri'de sağanak duvar çökertti

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sağanak nedeniyle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sağanak nedeniyle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü.

Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi'nde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı aşırı yağışın etkisiyle çöktü.

Kopan taşlar ve toprak parçaları, duvarın aşağısında bulunan evin bir bölümü ile çevreye düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Duvarın çöktüğü yolu trafiğe kapatan ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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