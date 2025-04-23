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Kayseri'de Resim Sergisi Açıldı

Kayseri'de Resim Sergisi Açıldı
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Kayseri Sarıoğlan'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim sergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışa Kaymakam Tugay Kalkanlı ve yerel yöneticiler katıldı.

Kayseri'de Sarıoğlan Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen resim sergisi açıldı.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan eserler, Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına, Kaymakam Tugay Kalkanlı, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Erciyes üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, akademisyenler ve daire amirleri katıldı.

Kaymakam Kalkanlı, böyle bir çalışmanın ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel
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