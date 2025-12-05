Kayseri'de polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan araçtaki 4 kişi yakalandı

Kayseri'de uygulama yapan polis memuruna çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Talas ilçesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekibindeki memur G.A, Enes Sermet T'nin kullandığı 38 ABB 843 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Uyarıyı dikkate almayan araç sürücüsü, polis memuru G.A'ya çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı.

Bir süre sonra araçtan inerek ilerleyen sürücü ve yanındaki 3 kişi, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.