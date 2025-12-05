Haberler

Kayseri'de polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan araçtaki 4 kişi yakalandı

Kayseri'de polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan araçtaki 4 kişi yakalandı
Güncelleme:
Kayseri Talas'ta uygulama yapan polis memuruna çarpan otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, kaçmaya çalıştıktan sonra yakalandı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de uygulama yapan polis memuruna çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Talas ilçesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekibindeki memur G.A, Enes Sermet T'nin kullandığı 38 ABB 843 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Uyarıyı dikkate almayan araç sürücüsü, polis memuru G.A'ya çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı.

Bir süre sonra araçtan inerek ilerleyen sürücü ve yanındaki 3 kişi, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
