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Kayseri'de Pınarbaşı ilçesine yapılacak anaokulu için protokol imzalandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de Pınarbaşı ilçesine yapılacak anaokulu için protokol imzalandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine hayırsever desteği ile yapılacak olan anaokulunun protokolü imzalandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine hayırsever desteği ile yapılacak olan anaokulunun protokolü imzalandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yenicami Mahallesi'nde yapılacak 6 derslik anaokulu için hayırsever Akif Şimşek ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek arasında protokol imzalandı.

Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Çiçek ile hayırsever Şimşek'in yanı sıra, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, hayırsever Akif Şimşek'in vefekar birisi olduğunu ve bu yüzden memleketinin çocukları için okul yaptırdığını belirtti.

Hayırsever Şimşek ise "Babam ilkokul öğrencisiydi. Benim de küçüklükten beri hayalim bir okul yaptırmaktı. Yıllarca çalışıp birikimimin önemli bir kısmını buraya yatırmış oluyorum. ifadelerini kullandı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Menduh Uzunluoğlu Gökmen Çiçek Pınarbaşı Kayseri Güncel Haberler

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