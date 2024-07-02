Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı

Kayseri'de önceki gün Suriyeli bir kişinin akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmesiyle başlayan olaylar şehirde tansiyonu hayli yükseltti. Parkta çıkan kavgada Suriye uyruklu Muhammed M., bir şahıs tarafından ayağından bıçaklandı

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi İpekten Sokak'taki parkta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. ile kimliği bilinmeyen kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Kavgada Muhammed M., ayağından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.