Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
Önceki gün yaşanan taciz olayıyla tansiyonun yükseldiği Kayseri'de bir parkta çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, Suriyeli bir şahıs ayağından bıçakla yaralandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'de önceki gün Suriyeli bir kişinin akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmesiyle başlayan olaylar şehirde tansiyonu hayli yükseltti. Parkta çıkan kavgada Suriye uyruklu Muhammed M., bir şahıs tarafından ayağından bıçaklandı
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi İpekten Sokak'taki parkta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. ile kimliği bilinmeyen kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE
Kavgada Muhammed M., ayağından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.