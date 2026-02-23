Haberler

Kayseri'de öğretmenler iftar sonrası kanser hastası çocuklar için kan bağışı yaptı

Kayseri'de öğretmenler iftar sonrası kanser hastası çocuklar için kan bağışı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de öğretmenler, kanser hastası çocuklara umut olmak amacıyla düzenlenen ramazan etkinliğinde kan bağışında bulundu. 8 yıldır süren gelenekle, Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya ile yüzlerce öğretmen bir araya geldi.

Kayseri'de kanser hastası çocuklar için bir araya gelen öğretmenler, iftar sonrası kan bağışında bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Kan Merkezi'ne Kayseri'nin farklı ilçelerinden gelen onlarca öğretmen, kanser hastası çocuklar için kan verdi.

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Muharrem Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayında Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'nde tedavi olan çocuklar için kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

KANKA Derneği ile yaptıkları etkinlikle çocukların hayatına dokunmak istediklerini vurgulayan Çolak, 8 yıldır kanser hastası çocuklar için bir araya geldiklerini anlattı.

Etkinliğin önemini vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız tanımadığımız, bilmediğimiz, ismini bile bilmediğimiz çocuklarımıza, yavrularımıza kan verebilmek için bir araya geliyor. Kocasinan, Tomarza, Yeşilhisar, İncesu ilçelerinden arkadaşlarımız var. İnsanlar iftardan sonra bir saat ayırsınlar. Türk milleti kardeşini, yavrusunu savunur. Bu noktada bu güzel günlerde bunu değerlendirelim diye herkesi buraya davet ediyoruz."

"Her ünite kan bu çocuklar için bir güç, bir umut"

Kan bağışı yapan öğretmenlerden Nihal Ağdalı, "Her ünite kan bu çocuklar için bir güç, bir umut, yeniden gülebilme ihtimalidir. Bu ailelerin, çocukların yüreklerine dokunabiliyorsak, onlara bir umut ışığı olabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

KANKA gönüllüsü Yasin Örer ise sendikanın 8 yıldır kan ihtiyacı olan çocukları yalnız bırakmadığını ifade etti.

Ramazan ayında kan bağışının daha önemli hale geldiğini vurgulayan Örer, ilk günlerde 8-10 ünite kan alındığını ancak bugün 100'den fazla öğretmenin bir araya gelerek kan bağışında bulunduğunu kaydetti.

Örer, ramazanda aynı anda bu kadar kan bağışının mucizevi bir rakam olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor