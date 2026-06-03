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Kayseri'de "Türkiye Çevre Haftası" dolasıyla öğrenciler atölye çalışması yaptı

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Kayseri'de Türkiye Çevre Haftası kapsamında ortaokul öğrencileri, 'Sıfır Atık' temalı atölye çalışmasında bez çantalara ahşap kalıplarla baskı yaptı. Çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen İl Müdürü Öztürk, hafta boyunca farklı etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Kayseri'de "Türkiye Çevre Haftası" dolasıyla öğrenciler, "Sıfır Atık" temalı atölye çalışmalarına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Sanat Melikgazi atölyelerinde düzenlenen etkinliğe ortaokul öğrencileri katıldı.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü ve Sanat Melikgazi eğitmenlerinin gözetimindeki etkinlikte öğrenciler, bez çantalar üzerine ahşap kalıplar yardımıyla figürlü baskı yaptı.

Etkinliğe katılarak öğrencilerle boyama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye Çevre Haftası" dolasıyla kent genelinde farklı etkinlikler yaparak bu haftaya dikkat çekmeye gayret edeceklerini söyledi.

Özellikle etkinliklere çocukları dahil ettiklerini ve onlara küçük yaştan itibaren çevre bilinci kazandırmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, bugünde öğrencilerle bir araya gelerek "Sıfır Atık" temalı program yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Asil
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