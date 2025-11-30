Kayseri'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev ve bahçedeki eşyalar hasar gördü.
Yunus Emre Mahallesi Çınarcık Caddesi'ndeki müstakil bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve bahçedeki eşyalar hasar gördü.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel