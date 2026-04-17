Kayseri'de motosikletliler 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in anı evini ziyaret etti

Güncelleme:
Kayseri'de motosikletliler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan 23 yaşındaki komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in babaevinde oluşturulan anı evini ziyaret etti.

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü öncülüğündeki 30 motorcu, Şehitler Haftası dolayısıyla bir araya geldi.

Motosikletliler, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Yiğit'in Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki evine gitmek için konvoy oluşturdu.

Yüzlerce objenin yer aldığı eve giden motosikletliler, şehit Yiğit'in fotoğrafları, çocukken oynadığı bebek, nişan yüzüğü, resmi üniforması, şehit olduğu sırada üstündeki kıyafetleri, darbecilerin bombardımanından kalan şarapnel parçaları ve yaptığı resimleri inceledi.

Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit ise kızının hatıraları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

'Sıra bende' demişti! Evinden çeşit çeşit çıktı
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam

Saldırılara bu yüzden sessiz kalmış! Cevabı ortalığı karıştıracak