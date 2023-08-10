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Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı (2)

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6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜKayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, 6 saatte söndürüldü.

6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, 6 saatte söndürüldü. Fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Kayseri Güncel Haberler

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