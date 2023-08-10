Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı (2)
Güncel Haberler
6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜKayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, 6 saatte söndürüldü.
6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, 6 saatte söndürüldü. Fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel