Kayseri'de Kültepe Müzesi İnşaatı Devam Ediyor

Kayseri'de Kültepe Müzesi İnşaatı Devam Ediyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Müze, kayadan oyma bir yapı olarak inşa ediliyor ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle sergi alanına dönüştürülecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kayadan oyma Kültepe Müzesi'nde inceleme yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, teknik inceleme gezisinde Büyükkılıç'a devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, müze açısından önemli bir esere imza atmış olacaklarını ifade etti.

Müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle donatılması ve işletilmesi yönünde girişimlerin sürdüğünü belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kültepe Kaniş Karum'dan çıkan tabletleri sergilemek amacıyla bu bölgede oyma müze ile inşallah ilklere imza atmış olacağız. Daha sonraki süreçte Medeniyetler Müzesi'ne giden eserlerimizi, yurt dışına götürülen eserlerimizi bakanlığımızla iş birliği halinde tekrar ülkemize ve şehrimize getirip, sergilenmesine vesile olacağız. Şu anda oyma bir müze hayata geçiriyoruz, inşaat alanı 6 bin metrekare, sergi alanı 3 bin metrekareyi içeren önemli müzenin inşası bitti. Düzenleme boyutuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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