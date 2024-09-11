Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Erdem Anadolu Lisesi önünde karşılaşan komşular F.T. ve F.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada F.T, komşusu tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.T, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.