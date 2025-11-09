Haberler

Kayseri'de Kız Meselesi Nedeniyle Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Kız Meselesi Nedeniyle Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de sosyal medya üzerinden kız meselesi yüzünden tartışma yaşayan Osman Efe Tuluk, davet edildiği adreste silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

KAYSERİ'de kız meselesi nedeniyle sosyal medya üzerinde çıkan tartışma sonucu çağırıldığı adrese giden ve burada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Osman Efe Tuluk (18), toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.A.Y (17), Y.Y. (22) ve B.G. (18), tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesinde meydana geldi. M.A.Y., iddiaya göre kız meselesi nedeniyle sosyal medya üzerinden tartıştığı Osman Efe Tuluk'u, Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'a çağırdı. Adrese gelen Osman Efe Tuluk, M.A.Y. ve arkadaşları Y.Y., B.G., S.T. (18) ve S.S.'nin (17) av tüfekli tüfekli saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tuluk, ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. M.A.Y. ve arkadaşları olay yerinden kaçarken, Osman Efe Tuluk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tuluk'un cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Tuluk'un cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Osman Efe Tuluk, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.A.Y. ve arkadaşlarının Osman Efe Tuluk'a otomobilden ve sokak arasından tüfekle ateş açtığı görüldü. Tuluk'un ise saçmaların isabet etmesiyle yere yığıldığı anlar yer aldı. Ayrıca M.A.Y. ve arkadaşlarının otomobille kaçtığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

5 KİŞİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. M.A.Y., Y.Y., B.G., S.T. ve S.S., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Y., B.G. ve M.A.Y. 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.T. ile S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.