Haberler

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına kadar kırsal mahallelere yapacağı 1.7 milyar liralık yatırımla yol, altyapı, tarım ve hayvancılık alanında önemli projelere imza atacak. Ayrıca, Kocasinan Belediyesi çölyak hastalarına 8 bin 305 paket gıda yardımı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol, altyapı, tarım, hayvancılık ve sosyal donatı alanlarında çok sayıda hizmet ve yatırım yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında kırsal mahallelere sosyal donatı, yol yapım çalışmaları, sulama projeleri gibi çok sayıda proje için 1 milyar 675 bin 89 liralık yatırım hayata geçirildi.

Tarımsal amaçlı yatırımlar ve desteklerin toplam bedeli 118 milyon 44 bin 661 lira olarak kaydedildi.

Kocasinan Belediyesi 8 bin 305 çölyak paketi dağıttı

Kocasinan Belediyesi 2017 yılından bugüne kadar çölyak hastası bulunan 548 aileye toplamda 8 bin 305 çölyak paketi dağıttı.

İçerisinde kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyeceklerin bulunduğu paket ailelere ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı, gerek şehrimizde gerekse ulusal manada ülkemizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi ekipleri eğitim verdi

Talas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Programı eğitimi verdi.

Programda, belediye ekiplerinin sahada yürüttüğü vektörle mücadele çalışmaları katılımcılarla anlatıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, halk sağlığına yönelik çalışmaları sadece bir görev olarak değil, toplumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Kaynak: AA / Hilal Tekeoğlu - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

53 saniyede kabusu yaşadı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor