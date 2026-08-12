Kayseri'de 10 Yıl Ceza ile Aranan Firari Yakalandı
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Y.A. (46), saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA