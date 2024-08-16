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Kayseri'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Kayseri'de bir hafif ticari araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kayseri'de yol kenarındaki bariyere çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

BARİYERLERE ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, E.K'nin kullandığı 77 BF 425 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Ankara yolunun 25. kilometresinde bariyerlere çarptı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AYNI AİLEDEN 2 KİŞİ ÖLDÜ, 4'Ü YARALI

Kazada sürücü E.K ve 8 yaşındaki oğlu Miraç hayatını kaybederken, eşi Sultan ile çocukları Fatma Özmen, Soner ve Ensar K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken ölen 2 kişinin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kayseri'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Marko Apostolidis:

araçlar insanları sürüyor insanlar araçı değil. alıştık mazeretlere bekliyoruz... bence direksiyon hakimiyeti.

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