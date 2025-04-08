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Kayseri'de Kaybolan Genç Bulundu

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan 17 yaşındaki M.Ö. ölü olarak bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve M.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan 17 yaşındaki genç ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Burunören Mahallesi'nde iş makinesinden Kızılırmak'a düşen M.Ö, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Adana İl Jandarma Komutanlığından su altı arama ekipleri sevk edildi.

Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda M.Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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