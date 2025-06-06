Kayseri'de Kasap Dükkanında Kaza: Elini Kıyma Makinesine Kaptırdı

Kayseri'de Kasap Dükkanında Kaza: Elini Kıyma Makinesine Kaptırdı
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Kayseri'de bir kasap, kıyma makinesine elini kaptırarak yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

KAYSERİ'de kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptıran Mustafa A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan kasap dükkanında meydana geldi. Kasap Mustafa A., kıyma çekimi yaptığı sırada elini makineye kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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