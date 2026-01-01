Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 146 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Kayseri'de etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 146 mahalle yolu, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarla ulaşıma açıldı. Açılan yollar arasında Pınarbaşı, Develi ve Kocasinan gibi ilçeler öne çıkıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
201 personel ve 71 aracın yer aldığı çalışmalarda, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Pınarbaşı ilçesinde 40, Develi'de 25, Kocasinan'da 24, Yahyalı'da 18, Bünyan'da 10, Felahiye'de 8, Sarız'da 5, Tomarza'da 5, Sarıoğlan'da 4, Akkışla'da 3, Talas'ta 3 ve Özvatan'da 1 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Tipi nedeniyle kapanan Sarız ilçesinde 20, Develi'de 6 mahalle yolunda ise yol açma çalışmaları devam ediyor.