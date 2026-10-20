Kayseri'de kanser tedavisi gören Kıbrıs gazisi Rafet Toker 73 yaşında toprağa verildi

Kayseri'de kanser tedavisi gören Kıbrıs gazisi Rafet Toker 73 yaşında toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de kanser tedavisi gören 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Rafet Toker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Toker'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda Hulusi Akar Camisi'ne getirildi; cenaze, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kayseri'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Rafet Toker'in cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir kanser tedavisi gören 73 yaşındaki Toker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Toker'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Toker'in naaşı, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Toker'in yakınları, askeri erkan ve emniyet yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA