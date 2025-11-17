Haberler

Kayseri'de Kadın Cinayetlerine Tepki: Baro Kadın Hakları Komisyonu Açıklama Yaptı

Kayseri'de Kadın Cinayetlerine Tepki: Baro Kadın Hakları Komisyonu Açıklama Yaptı
Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu, son dönemde artan kadın cinayetlerine dair basın toplantısı düzenleyerek, bu duruma karşı duydukları rahatsızlığı ifade etti. Komisyon Üyesi Gülen Ay Gök, kadınlara yönelik şiddetin insan haklarına bir ihlal olduğunu vurguladı.

KAYSERİ Barosu Kadın Hakları Komisyonu, kentte son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülen Ay Gök, "Son dönemde Kayseri'de art arda yaşanan kadın cinayetleri, sadece şehrimizin huzurunu değil, toplumsal vicdanımızı da derinden yaralamıştır. Kadınlara yönelik şiddetin her türü; insan haklarına, yaşam hakkına ve hukuk devletinin temel değerlerine yönelik ağır bir ihlaldir" dedi.

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından kentte son 1 ayda 3 kadın cinayeti yaşanması nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Baro toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy ile Kayseri Barosu'na kayıtlı avukatlar katıldı. Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülen Ay Gök, Kayseri'nin göbeğinde bir kadın cinayeti daha işlendiğini söyleyerek, "Bu cinayet göz göre göre örülen bir ihmal zincirinin son halkasıdır. Son dönemde Kayseri'de art arda yaşanan kadın cinayetleri, sadece şehrimizin huzurunu değil, toplumsal vicdanımızı da derinden yaralamıştır. Kadınlara yönelik şiddetin her türü; insan haklarına, yaşam hakkına ve hukuk devletinin temel değerlerine yönelik ağır bir ihlaldir. Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, yaşanan bu vahim tablo karşısında sessiz kalmayı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" diye konuştu.

'BU TABLONUN OLUŞMASINDA HEPİMİZİN PAYI VAR'

Son 3 ayda öldürülen Neşe Karakaya ve Meliha Keskin dosyalarına katılma talebinde bulunduklarını da söyleyen Gök, "Baromuzca bu dosyaların tamamı yakından ve kararlılıkla takip edilmektedir. Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklanarak yaşamdan koparılan Rabia Alaca'nın da dosyasında gerekli tüm adımlar hızla atılacaktır. Şunu artık herkes duymalıdır; Bu ölümler ne kaderdir ne de münferit. Bu ölümler; sistematik bir şiddet döngüsünün, caydırıcılığı zayıflatan uygulamaların ve ihmal edilen sorumlulukların sonucudur. Bu cinayetlerin sorumluluğu yalnızca faillerde değildir. Görevini yapmayan, tedbir almayan, uyarıları duymayan herkes bu suça ortaktır. Toplumun tüm kesimlerine çağrımızdır. Bu tablonun oluşmasında hepimizin payı var; çözümünde de hepimiz birlikte yer almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
