Kayseri'de 8 Mart'ta Kadın Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden Kadınların İsimleri Billboarlarda: Bir Kadın İsmi Daha Eklenmesin

(KAYSERİ) - Kayseri'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların isimleri, şehrin merkezi noktalarından birinde bulunan billboard alanında gerçekleştirilen interaktif çizim çalışmasıyla görünür hale getirildi. Burada yapılan basın açıklamasında "Bugün burada bir kadın daha eksilmesin diye toplandık. En büyük dileğimiz, bu billboarda bir kadın isminin daha eklenmemesidir. Umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz" denildi.

Kayseri'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Diamond Studio Mehmet Soyal tarafından hazırlanan ve Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'ne hediye edilen proje kapsamında, 4 gün boyunca billboard alanında canlı ve interaktif bir çizim çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada, kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların isimleri billboard üzerine işlenerek toplumun dikkatine sunuldu.

Billboard tasarımı devam ederken Türkiye'de üç kadın daha cinayet sonucu hayatını kaybetti. Bu isimlerden biri olan öğretmen Fatma Nur Çelik'in adı da projeye sonradan eklenerek billboardda yer aldı.

"Amaç unutulmamasını sağlamak"

Bilboard önünde bir araya gelen kadınlar basın açıklaması yaptı. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Özlem Güneş, yaptıkları açıklamada, projenin temel amacının kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların unutulmaması ve toplumda farkındalık oluşturulması olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kaybettiğimiz kadınlarımızı anmak ve bu konuda toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Arkamızda gördüğünüz billboardda maalesef artık aramızda olmayan kadınların isimleri yer alıyor. Onların her biri bir anneydi, bir evlattı, bir arkadaştı. Ancak yaşama hakları ellerinden alındı."

Dernek yetkilileri, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinde toplumsal bilinç ve iletişim dilinin önemine de dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İletişim dilimizi değiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle derneğimizin dergisinde 'aile içi şiddet' yerine 'aile içi huzur', 'akran zorbalığı' yerine 'akran dayanışması' kavramlarını ele alıyoruz. Çünkü konuştuğumuz her şey çoğalır. İyiyi konuşursak iyiyi büyütürüz. Bugün burada bir kadın daha eksilmesin diye toplandık. En büyük dileğimiz, bu billboarda bir kadın isminin daha eklenmemesidir. Umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz."

Projenin hazırlayan Soyal: "Bizi en çok üzen şey, bu süreçte yeni isimler eklemek zorunda kalmamız oldu"

Projeyi hazırlayan Diamond Studio Mehmet Soyal ise yaptığı açıklamada, çalışmanın yaklaşık bir ay süren bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların değerini ve toplumdaki yerini bir kez daha vurgulamak için çok önemli bir gün. Yaklaşık bir aydır sosyal sorumluluk projesi olarak üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Ancak bizi en çok üzen şey, bu süreçte yeni isimler eklemek zorunda kalmamız oldu. Dileğimiz, artık hiçbir kadının isminin böyle bir listeye eklenmemesidir" dedi.

