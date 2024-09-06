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Kayseri'de İnşaat Firmasına Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

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Kayseri'de bir inşaat firmasının satış ofisine yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

KAYSERİ'de, bir inşaat firmasının satış ofisine yapılan silahlı saldırıda Y.A. (15), yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde bulunan bir inşaat firmasının satış ofisinde meydana geldi. İnşaat firması satış ofisine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Y.A.'nın sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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