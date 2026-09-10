Haberler

Kayseri’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAYSERİ’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu Ali T. (17), yaralandı.

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu Ali T. (17), yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali T., kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Dünyanın beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası

Bu kadarını kimse beklemiyordu!
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı

İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Listede Erdoğan da var! Tüm gözler cumartesi gününe çevrildi

Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı

Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı