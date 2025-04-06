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Kayseri'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından aranan K.B. ve E.A., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, haklarında, "uyuşturucu" ve "hırsızlık" suçlarından 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. kovalamaca sonucu, "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. ise saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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