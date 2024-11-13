Kayseri'de Hükümlülerin Kamu Yararına Çalıştırılmasını Kapsayan Protokol İmzalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocasinan Belediyesi arasında hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklaya göre, başkanlık makamında gerçekleştirilen törene, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz katıldı.

Burada konuşan Korkmaz, hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasını kapsayan protokolün Kayseri'de ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, "Kocasinan Belediyesi ile yürütülecek bu çalışma, hem Kayseri'nin hem de vatandaşlarımızın faydasına olacak." ifadesini kullandı.

Çolakbayrakdar da Kayseri'yi daha güçlü bir şehir haline getirmek için çeşitli kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Kayseri'deki uyum kültürünün şehre daha güzel hizmet yapılmasına katkı sağladığını belirten Çolakbayrakdar, "Bu protokol, sadece Kocasinan için değil, tüm Kayseri için önemli bir adım. Toplumun her kesimine dokunan projelerle şehirdeki huzuru ve refahı artırmak için hep birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Korkmaz ve Çolakbayrakdar protokolü imzaladı.