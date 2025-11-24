Kayseri'de Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi Açıldı

Kayseri'de Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, başkanı olduğu Melikgazi Belediyesince yaptırılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin başarısı için misafir öğretmen olarak zaman zaman derse giriyor.

Merkez ilçe belediyesi ile hayırsever Mehmet Altun işbirliğinde Erenköy Mahallesi'ne inşa edilen lise, bu yıl ilk kez öğrenci aldı. Bütün projelerinin ve aşamalarının Melikgazi Belediyesinin elinden geçtiği lisede, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 0,3'ten 3,5'lik dilime girip tercihte bulunan öğrencilerden 50'si dersbaşı yaptı.

Okulun yapılmasında büyük emek harcayan Palancıoğlu, belediye işlerinden vakit ayırdığı zamanlarda burada öğrencilerle bir araya gelip, misafir öğretmen olarak İngilizce dersine giriyor.

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Melikgazi'nin Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, hayırsever Altun ile liseyi yaptıklarını söyledi.

Lisenin çok kısa sürede Türkiye'nin göz bebeği haline geldiğini vurgulayan Palancıoğlu, "Şu anda Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından elmas modeli kapsamında himaye altına alındı, Türkiye'deki 13 okuldan biri seçildi. Şu anda ilk yıl hazırlık İngilizce, öğrencilerimiz hazırlıkla eğitimlerine başladı. Öğrencilerimiz çok başarılı. Tam 50 öğrencimiz var." dedi.

Palancıoğlu, fikrin ilk çıkışından itibaren heyecan duyduklarını ve lisenin faaliyete geçmesiyle çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Gençlere ve eğitime oldukça önem verdiklerini belirten Palancıoğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki öğrencilerimizi ve okulumuzu biz himayemize aldık. Melikgazi Belediyesi olarak her türlü ihtiyacını da karşılıyoruz. Kütüphane, güzel sanatlar merkezi, spor salonları, yurt, bilgisayar laboratuvarı, konferans salonu kuruyoruz. Buradaki öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesini sağlayacak bir proje. Bugün de burada İngilizce ders vereceğim. Çocuklarımıza da motivasyon sağlamış olacağız."

Palancıoğlu, öğrencileri teşvik etmek amacıyla TEKNOFEST'e götürdüklerini, HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞ gibi kurumları da gezdirdiklerini anlattı.

"Öğrencilere irtibatım, iletişimim gayet kuvvetli"

Bu projenin kendileri için göz bebeği olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "Bu gençlerimizin sadece okulunu yapmıyoruz, aynı zamanda geleceğe hazırlanması için her türlü imkanı seferber ediyoruz." dedi.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt dışında doktora eğitimi aldım, akabinde Erciyes Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptım, daha sonrasında doçentliğimi aldım. Birçok mühendislik bölümünde dersler verdiğim için öğrencilerle irtibatım, iletişimim gayet kuvvetli. Onların ihtiyaçlarını, eksikliklerini biliyorum. Dolayısıyla onlara en iyi şekilde hizmet etmeye, en iyi şekilde altyapı hazırlamaya gayret ediyorum."

Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'ye örnek olacak liseye hayırsever Mehmet Altun'un ismini verdiklerini sözlerine ekledi.