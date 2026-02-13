Haberler

Erciyes'te eşler "Artık çekilmez oldun" sloganıyla yarışacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından düzenlenen ve 'Artık Çekilmez Oldun' sloganıyla gerçekleştirilen geleneksel kızak yarışması, 10. kez yarın yapılacak. Yarışma, çiftlerin birbirlerini kızakla çekmesi ve birlikte kayarak bitiş noktasına ulaşmalarını içerecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ tarafından düzenlenen yarışmada çiftler önce kızakla birbirlerini çekecek ve daha sonra hiç ara vermeden yukarıdan aşağı doğru birlikte kızakla kayarak bitiş noktasına varmak için mücadele edecek.

Dereceye girenlere sponsorlar tarafından çeşitli ödüllerin verileceği yarışma, yarın saat 12.00'de Erciyes Tekir Kapı bölgesinde düzenlenecek.

