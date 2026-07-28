Kayseri'de müebbet hapis cezalı firari yakalandı
Kayseri'de hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan A.T'yi (39) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA