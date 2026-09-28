Haberler

Kayseri'de eski Kocasinan Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı 86 yaşında toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Şehir Hastanesinde 86 yaşında vefat eden eski Kocasinan Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı, Hulusi Akar Camisi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi. 1989-1994 arasında kurucu başkanlık yapan Alçı'nın törenine ailesi, yakınları, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Kocasinan Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı'nın cenazesi defnedildi.

Kocasinan Belediyesinin 1989-1994 yılları arasında kurucu başkanlığını yapan Alçı, bir süredir tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Alçı için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Alçı'nın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Alçı'nın ailesi ve yakınları ile Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Zeki Müren'in 1980'de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı

Kadir İnanır’ın mirası konuşulurken Zeki Müren’in vasiyeti gündem oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Polisle pazarlığa tutuştu

İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Ekiplerle pazarlığı bomba
Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş

Fon krizinde yeni isim! 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Ankara Keçiören'de lağım suyu evleri bastı! 16 aylık ateşli çocuğunu bırakıp sabaha kadar temizledi

Ateşli çocuğunu bırakıp lağım temizledi! ASKİ'ye isyan etti
Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor

Korkulan oldu! Dursun Özbek o günü dört gözle bekliyor
Terörsüz Türkiye'de yeni adım: Alt komisyonların görevleri belirlendi

Terörsüz Türkiye'de yeni adım: Alt komisyonların görevleri belirlendi
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı

88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş hakkında karar