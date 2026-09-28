Kayseri'de eski Kocasinan Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı 86 yaşında toprağa verildi

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Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Kocasinan Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı'nın cenazesi defnedildi.

Kocasinan Belediyesinin 1989-1994 yılları arasında kurucu başkanlığını yapan Alçı, bir süredir tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Alçı için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Alçı'nın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Alçı'nın ailesi ve yakınları ile Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA