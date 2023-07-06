Kayseri'de çöp konteynerinde bulunan ölü bebeğin annesi tutuklandı

KAYSERİ'de, çöp konteynerine bırakılan yeni doğmuş ölü bebeğin annesi olduğu belirlenen İ.C. (32), 550 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 gün önce sabah saat 07.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynere çöp atmaya gelen kişiler, hareketsiz halde yatan bebek buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, havluya sarılmış olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polisin, bebeğin ailesini bulmak için başlattığı çalışmada 750 hamile ve yeni doğum yapmış kişilerin kayıtları çıkarılarak sorgulandı. Bölgede, 550 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, İ.C.'nin 15 gün önce bir markete hamile olarak geldiği, bebeğin konteynerde bulunmasından 1 gün sonra aynı markete karnında şişlik ve yanında bebek olmadan tekrar geldiğini tespit etti. Bunun üzerine İ.C., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. İ.C.'nin emniyetteki ifadesinde, 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir kişiden hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğunu belirttiği bebeğini çöp konteynerine bıraktığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.