Haberler

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, çocuklar için etkinlik düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Çocuk Şenliği' etkinliğinde çocuklar için çeşitli eğlenceler ve etkinlikler gerçekleştirildi. İl Başkanı Halit Yağmur, çocukların geleceğin mimarı olduğunu vurguladığı açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, "Çocuk Şenliği" etkinliği düzenledi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklar için bubble show, yüz boyama etkinlikleri, sihirbazlık gösterileri ve çeşitli hediye dağıtımları gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, çocukların geleceğin mimarı olduğunu belirterek, "Evlatlarımızın neşesi bizim yarınımız, sevgisi geleceğimizdir. Çocuklarımızın vatan sevgisiyle büyümesi için atılan her adım, küçük gibi görünse de anlamı çok büyüktür." ifadelerini kullandı.

Eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu etkinlik, çocuklar ve aileleri tarafından takip edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı

Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı