Kayseri'de 2'nci kattan düşen çocuk yaralandı

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 yaşındaki T.R. isimli çocuk, oyun oynarken 2. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğa müdahale ederek hastaneye kaldırdı. T.R.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAYSERİ'de 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen T.R. (3) isimli erkek çocuğu yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 274'üncü Sokak'ta meydana geldi. T.R. isimli erkek çocuğu, 2'nci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybedip toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı T.R., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan T.R.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
