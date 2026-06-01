Kayseri'de "Bağımlılık Zirvesi" düzenlenecek

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 4 Haziran'da düzenlenecek Bağımlılık Zirvesi'nde uzman akademisyenler alkol, madde, tütün ve teknoloji bağımlılığını ele alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zirve, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak, koruyucu ve önleyici çalışmalara katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Toplum sağlığını ve sosyal yapıyı tehdit eden bağımlılık türlerinin bilimsel perspektifle ele alınacağı zirvede, alanında uzman akademisyenler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Programın moderatörlüğünü Dr. Ayhan Özkan üstlenirken, Prof. Dr. Berna Uluğ alkol bağımlılığını, Prof. Dr. Hatice Demirbaş madde bağımlılığını, Prof. Dr. Çiğdem Şimşek tütün bağımlılığını ve Prof. Dr. Tuncay Dilci ise teknoloji bağımlılığı başlıklarında sunum gerçekleştirecek.

Zirvede, bağımlılıkların bireysel ve toplumsal etkilerinin yanı sıra korunma yöntemleri, erken müdahale süreçleri ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunulacak.

Program, saat 14.00'te Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
