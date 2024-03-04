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Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen sanatçının sergisi açıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen eserlerin yer aldığı sergi açıldı. Sergi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından sergi açıldı.

Erdem, Cumhuriyet'in 100 yılı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki açılışta AA muhabirine, sergide yaklaşık 2,5 yılda tamamladığı 23 eserin yer aldığını söyledi.

Kentte üçüncü sergisini üniversitede açarak öğrenci kazanmayı hedeflediğini belirten Erdem, "Bu sanatı öğrenciler ve akademik çevre görsün istedim. Çünkü sıkıntımız, öğrenci bulamıyoruz. Ben bu sanatın son temsilcisiyim. Belki ilgili öğrenciler gelir diye sergiyi burada açtık."

Eserlere ilişkin bilgi veren Erdem, şunları kaydetti:

"İstiridye kabuklarını Endonezya, Tayland bölgelerinden ithal ediyoruz. Sedefin çok kırılgan, hassas özelliği olmasından dolayı çok zor bir sanat. Benim hazırladıklarım ise kesme sanatı. Bu en zor seviye. Çünkü ses titreşiminden dahi kırılabilecek kırılgan bir malzemeye sahip."

Açılışın ardından öğrenci ve akademisyenler sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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