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Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı

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Kayseri'de megafon ve siren kullandığı tespit edilen araç durduruldu. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 211 bin 958 lira para cezası uygulandı.

Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığı kontrollerde megafon ve siren kullandığı tespit edilen bir aracı durdurdu.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı

SÜRÜCÜYE REKOR CEZA

Alkolmetreye üflemeyi reddeden aracın sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 211 bin 958 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl 1 ay el konulurken aracı 30 gün trafikten men edildi.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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