Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı

Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığı kontrollerde megafon ve siren kullandığı tespit edilen bir aracı durdurdu.

SÜRÜCÜYE REKOR CEZA

Alkolmetreye üflemeyi reddeden aracın sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 211 bin 958 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl 1 ay el konulurken aracı 30 gün trafikten men edildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.