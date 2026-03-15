Kayseri'de 3'üncü kattan düşen yaşlı adam öldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 83 yaşındaki Mehmet Çakır, 14 katlı bir apartmanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 14 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan Mehmet Çakır, evin balkonundan beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan