Kayseri'de 7,5 Milyon Yıl Önceye Ait Fosiller Sunumu Gerçekleştirildi

Kayseri'de 7,5 Milyon Yıl Önceye Ait Fosiller Sunumu Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen fosil çalışmaları sunumunda, 7,5 milyon yıl öncesine ait fosillerin bilimsel önemi ortaya kondu. Katılımcılar, fosillerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kayseri Kent Konseyi tarafından fosil çalışmalar sunumu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilim Merkezi'ndeki programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mücahid Soyak, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Uzman Arkeolog Ömer Dağ ve Kayseri Kent Konseyi üyeleri katıldı.

Prof. Dr. Okşan Başoğlu tarafından yapılan sunumda, Kayseri'de keşfedilen 7,5 milyon yıl öncesine ait fosillerin tarihsel ve bilimsel önemi vurgulandı.

Katılımcılar, sunum sonrası fosillerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılması gerekenler üzerine fikirlerini dile getirdiler.

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, bu tür bilimsel çalışmaların kentin kültürel ve bilimsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Öte yandan Prof. Dr. Başoğlu ve Altuntuğ ile beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, fosillerle ilgili yapılan çalışmalarda ekibe kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin

Eylemdeki memurların son isteği: Zammı bu para birimiyle verin
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor

Komisyonda tarihi gün! Sürecin en hassas kesimiyle bir araya gelindi
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı

Yargıtay'dan çarpıcı karar! Sosyal medyada bunu yapan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.