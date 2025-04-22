Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak

Cenaze programı belli oldu! Tüm adımlar vasiyetine göre atılacak

Kayseri'de 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğu Miniklere Devredildi

Kayseri'de 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğu Miniklere Devredildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını 4. sınıf öğrencisi Okyanus Atik'e devretti. Atik, bayramın çocuklara duyulan güvenin sembolü olduğunu vurguladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da öğrencileri makamında ağırlayarak onların taleplerini dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını Besime Özderici İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Okyanus Atik'e bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Besime Özderici İlkokulu Müdürü Ender Onur Armağan, öğretmenler ve öğrenciler, Belediye Başkan Vekili Bostancı'yı ziyaret etti.

Bostancı, ziyarette makamını 10 yaşındaki Atik'e devretti.

Başkan Vekili Bostancı, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın çocuklara ithaf edilmiş ilk ve tek bayram olduğunu ifade etti.

Bayramın geleceğin teminatı olan çocuklara verilen değeri gösterdiğini belirten Bostancı, tüm çocukların bayramını kutladı.

Koltuğu devralan Atik ise 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin en güzel göstergesi olduğunu kaydetti.

Heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten Atik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu emanete sahip çıkmak, onun gösterdiği yolda ilerlemek bizler için hem bir onur hem de sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Atik, okullarında ders aralarında vakit geçirdikleri bir alanın güvenli bir oyun alanına dönüştürülmesi taleplerini de dile getirdi.

Başkan Yalçın koltuğunu miniklere devretti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da TOKİ Levent Çetinkaya İlkokulu Müdür Yardımcısı Nilüfer Yanmaz, rehber öğretmeni Fatma Balaban ile 4. sınıf öğrencileri Ahmet Akif Özimamoğlu ve Gülce Duru Tekdemir ile 3. sınıf öğrencisi Giray Emir Tekkal' makamında ağırladı.

Başkanlık makamını devralan öğrenciler, taleplerini Yalçın'a iletti.

Burada konuşan Yalçın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına ithaf etmesinin çocuklara verdiği değerin göstergesi olduğunu belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.