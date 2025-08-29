Kayseri'de 215 Kilogramlık Top Mermisini Kaldırmaya Çalışanlar Duygusal Anlar Yaşadı

Kayseri'de Talas Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlardan 215 kilogramlık top mermisini kaldırmalarını istedi, Seyit Onbaşı'yı anımsayan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Belediyenin sosyal farkındalık amacıyla yaptığı deneyde, tarihi Ali Saip Paşa Sokağı'nda bulunan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi önünde bulunan bir görevli, sokaktaki top mermisini taşımak için yoldan geçenlerden yardım istedi.

Top mermisini içeri götürmesi gerektiğini belirten görevliye yardım etmek isteyenler mermiyi yerinden oynatamadı.

Birkaç kişi, birlikte denemesine rağmen mermiyi kaldıramadı. Görevli, Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık mermiyi kaldırarak namluya koyduğunu ve savaşın seyrini değiştirdiğini anlattı.

Müzeyi gezen ve deneye şahitlik eden vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.