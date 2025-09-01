Kayseri'de, 2025-2026 Adli Yıl Açılış Programı düzenlendi.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, adaletin Allah'ın tüm semavi dinlerde insanlığa emri ve insanlığın en yüksek mefkuresi olduğunu söyledi.

Hukukun ise adaleti tesis etmede kendilerine lazım olan terazinin kendisi olduğunu belirten Korkmaz, kentte Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağımsız mahkemelerin tüm birimleriyle adaleti tesis ve tevzi için gece gündüz fedakarca çalıştığını ifade etti.

2024 yılında Kayseri Adliyesi'ne gelen ve çıkan iş yükü ile başarı durumu hakkında bilgi veren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen 93 bin 600 soruşturma ve ihbar evrakının 90 bin 100 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup, başarısı yüzde 96 olmuştur. İnfaz için gelen 48 bin 745 infaz ve ilamat evrakının 30 bin 293 adedi aynı yıl içinde infaz edilmiş olup, başarısı yüzde 62 olarak gerçekleşmiştir. Ceza mahkemelerimize gelen 87 bin 839 davanın 58 bin 320 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup, başarısı 66,39'dur. Hukuk mahkemelerimize gelen 72 bin 664 davanın 43 bin 792 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup, başarısı yüzde 60,26 olarak ortaya çıkmıştır. İcra dairelerimize gelen 125 bin 866 takibin 67 bin 2 adedi sonuçlandırılmış olup, başarısı yüzde 53,3'de kalmıştır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze gelen 19 bin 424 yükümlü dosyasının 11 bin 400 adedi sonuçlandırılmış olup, başarısı yüzde 58 olarak gerçekleşmiştir."

Korkmaz, yeni adli yılda 91 savcı, 137 hakim ve 992 personelle adliyenin hızlı ve isabetli kararlar vermeye devam edeceğini söyledi.

Bu yıl içerisinde Adalet Bakanlığınca kurulan ve Kayseri adli teşkilatını daha da güçlendirecek Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin bugün itibariyle faaliyete geçeceğine dikkati çeken Korkmaz, hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy ise yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Özsoy, adalet arayışının sınırlara hapsedilemeyecek kadar büyük olduğunu ifade etti.

Bir yerde insanlığa karşı suç işlenirken susmanın, suça ortaklık olduğunu vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:

"Uluslararası kamuoyunun, 10 binlerce çocuğun, kadının, sivilin hayatını kaybettiği ve kaybetmeye de devam ettiği Gazze'de insanlığa karşı sistematik olarak işlenen soykırıma seyirci kalması utanç vericidir. Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın ilk andan itibaren gündeminde bulunan Gazze artık insanlığın turnusol kağıdıdır. Bu turnusol, haksızlık nereden gelirse gelsin ve kime dönük olursa olsun mağdurun yanında yer alanlarla, işine gelince evrensel değerlerden bahseden, işine gelmeyince uluslararası hukuku işletmemek için kafasını kuma gömenleri birbirinden ayırmaktadır. 'Elbette bir hak vardır ve hak güçten üstündür.' diyerek Gazze'deki mazlumların yanında olduğumuzu, acılarını yürekten paylaştığımızı ve insanlık suçuna karşı mücadeleyi birlikte yürütme azminden hiçbir şey kaybetmediğimizi ifade etmek isterim."

Törene, milletvekilleri, il protokolü ve adliye personeli katıldı.