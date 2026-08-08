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İncesu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 700 Hap Ele Geçirildi

İncesu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 700 Hap Ele Geçirildi
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir adrese operasyon düzenledi.

C.İ'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 2 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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