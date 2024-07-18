Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde "Milletin Zaferi" adıyla açılan sergide Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi anında ve sonrasında çekilen fotoğraflar ile öğrencilerin yaptığı resimler yer aldı.

Sergi, bir hafta açık kalacak.