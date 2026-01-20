Kayseri'de 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan 57 yaşındaki A.T., Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.T. (57) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel