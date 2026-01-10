Haberler

Kayseri'de protokol üyelerinden KGC'ye ziyaret

Kayseri'de protokol üyelerinden KGC'ye ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Vali Çiçek, gazeteciliğin zorluğuna dikkat çekerken, Büyükkılıç da Kayseri basınının önemine vurgu yaptı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, cemiyetin hizmet binasında düzenlenen kokteyle, Vali Çiçek, Milletvekili Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, gazetecilik mesleğinin zorluğuna dikkati çekti.

Günün Kayseri'de düğün havasında geçtiğini ifade eden Çiçek, "Doğru haberi vermek, şehrin meselelerini dert edinmek, halkı bilgilendirmek, bu gerçekten başka bir şey. Bu bir emek. Zor günlerde, memleket meselelerinde doğru tarafta durmayı bilen ve haber olsun diye değil, memleketimize huzur gelsin diye çalışan gazetecilere sahip bir ilde görev yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu duygularla Kayseri'deki gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum, gününüz kutlu olsun, daha nice yıllara." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise gazetecilerin gününü kutladı.

Kayseri basınının şehrin sesi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Aidiyet duygusuyla sahiplenmemiz gereken, her türlü hizmeti ile herkesin takdir ettiği bir şehirden seslenmek, birlikte olmak, birlikte çalışmak bizler için de onur verici. Tabii ki çeşitlilik, farklılık olacak. Bunları zenginlik olarak değerlendirerek önümüze bakıyoruz. Çünkü aynı şehirdeyiz, ay-yıldızlı Türk bayrağımızın altında aynı ülkedeyiz. Ülkemizi korumak, şehrimizi korumak, birbirimize sahip çıkmak, bir aile anlayışı içerisinde çalışmaları sürdürmek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinden gelen taleplerin yerine getirilmesi yönünde el birliğiyle gayret göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı