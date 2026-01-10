Kayseri'de protokol üyelerinden KGC'ye ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, cemiyetin hizmet binasında düzenlenen kokteyle, Vali Çiçek, Milletvekili Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, gazetecilik mesleğinin zorluğuna dikkati çekti.

Günün Kayseri'de düğün havasında geçtiğini ifade eden Çiçek, "Doğru haberi vermek, şehrin meselelerini dert edinmek, halkı bilgilendirmek, bu gerçekten başka bir şey. Bu bir emek. Zor günlerde, memleket meselelerinde doğru tarafta durmayı bilen ve haber olsun diye değil, memleketimize huzur gelsin diye çalışan gazetecilere sahip bir ilde görev yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu duygularla Kayseri'deki gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum, gününüz kutlu olsun, daha nice yıllara." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise gazetecilerin gününü kutladı.

Kayseri basınının şehrin sesi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Aidiyet duygusuyla sahiplenmemiz gereken, her türlü hizmeti ile herkesin takdir ettiği bir şehirden seslenmek, birlikte olmak, birlikte çalışmak bizler için de onur verici. Tabii ki çeşitlilik, farklılık olacak. Bunları zenginlik olarak değerlendirerek önümüze bakıyoruz. Çünkü aynı şehirdeyiz, ay-yıldızlı Türk bayrağımızın altında aynı ülkedeyiz. Ülkemizi korumak, şehrimizi korumak, birbirimize sahip çıkmak, bir aile anlayışı içerisinde çalışmaları sürdürmek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinden gelen taleplerin yerine getirilmesi yönünde el birliğiyle gayret göstereceklerini kaydetti.