KAYMEK'in Almanca kursuna katılanlar belgelerini aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri'nde verilen ücretsiz Almanca kursunda TELC–GOETHE–ÖSD sınavlarında başarı sağlayan kursiyerler belgelerini aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK'in uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil eğitimlerinde Almanca A2 seviyesi eğitimin bu dönemi tamamlandı.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, TELC–GOETHE–ÖSD yabancı dil yeterlilik sınavlarını da geçerek belge almaya hak kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, yabancı dil yeterlilik sınavı kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.

Ziyarette kursiyerlerin talep ve önerileri dinlenirken, elde edilen başarıdan duyulan memnuniyet dile getirildi.