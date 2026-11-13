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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan şehit ailesine taziye ziyareti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan şehit ailesine taziye ziyareti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile 27 yaşındaki şehit Önder'in Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehit için dua eden, aileye başsağlığı ve sabır dileyen Büyükkılıç, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hatıralarının daima yaşatılacağını belirtti.

Büyükkılıç, her zaman şehit ailelerinin yanında??????? olduklarını da ifade etti.

Kaynak: AA
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