Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 10 Kasım Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Büyükkılıç, Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına daha güçlü adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Atatürk'ün sadece bir asker ya da devlet adamı olarak değil, milletine yön veren bir lider olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere en büyük emaneti bırakmıştır. Cumhuriyetimizi korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.