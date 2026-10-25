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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi ziyaret etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi ziyaret etti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'daki temasları kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Büyükkılıç, nazik ev sahipliği ve yakın ilgisinden dolayı Bakan Çiftçi'ye teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara'ya gitti.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Bakan Çiftçi ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, nazik ev sahipliği ve yakın ilgisinden dolayı Bakan Çiftçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA
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