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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'nda inceleme yaptı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'nda inceleme yaptı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ndeki çalışmaları sabahın ilk saatlerinde inceledi. Kent içi ulaşımı konforlu, güvenli ve kesintisiz hale getirmeyi amaçlayan projede çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent içi ulaşımı konforlu, güvenli ve kesintisiz hale getirmek amacıyla yürütülen projede çalışmalar sürüyor.

Büyükkılıç, sabahın ilk saatlerinde proje sahasını ziyaret ederek, yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirdi.

İncelemelerde Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Teknik ekip ve yüklenici firma temsilcilerinden imalatlar ile projenin ilerleyişi hakkında bilgi alan Büyükkılıç, görev başındaki personele kolaylıklar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kent genelinde ulaşım konforunu yükseltmeye yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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